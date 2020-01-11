«أطر معالجة الصحف الإلكترونية لأزمة سد النهضة».. مناقشة رسالة ماجستير بـ«آداب المنصورة»

تُناقش في الحادية عشرة صباح الإثنين المقبل، بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة دعاء خالد محمد داود؛ وعنوانها: "أُطر معالجة الصحف الإلكترونية المصرية والسودانية والإثيوبية لأزمة سد النهضة: دراسة تحليلية مقارنة".



أشرف على الرسالة الدكتور عبد الهادي أحمد النجار أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، ويُناقشها الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي السعيد النجار أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة.