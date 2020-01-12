تفاصيل خطة تطوير قصر فندق مينا هاوس

كشفت المحاسبة ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير قصر فندق مينا هاوس، الذي يحظى بأهمية خاصة؛ للحفاظ على القيمة التاريخية للفندق وتعظيم العائد منه، حيث لم يتم تطويره منذ فترة بعيدة، خاصة مع إنشاء المتحف المصري الكبير، ولكن أعمال التطوير ستتم تحت علامة «جي دبليو ماريوت».



وأضافت «حطبة»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركة انتهت من إعداد الدراسات والتصميمات لتطوير القصر، وجار مراجعتها من شركة الإدارة، علمًا بأنه سبق تطوير غرف المينا جاردن بطاقة فندقية 360 غرفة وعدد 3 أجنحة ملاصقة للقصر، بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه.



يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.