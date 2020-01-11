تعيش وسط الصراصير.. رسالة استغاثة من عجوز وولدها للمسئولين

أرسلت السيدة سعاد، وولدها حازم، رسالة استغاثة للمسؤولين، تطلب مأوى آدمي، ومصدر للدخل، كاشفة أنها مريضة هي وزوجها، وابنها في الصف الثاني الإعدادي يرغب في ترك التعليم، ليساعدهم على المعيشة.



وقال حازم، ابن السيدة، في رسالة أرسلها إلى برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنهم يموتون من البرد ويعيشون في "حوش مليان حشرات وصراصير".



وقالت الأم في مداخلة مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، إنهم لا يحصلون على أي معاش، لا على معاش تكافل وكرامة ولا تموين.



وناشد الدكتور محمد الباز، وزارة التضامن والتدخل السريع، وجمعية الأورمان والمسؤولين في الدولة، التدخل بعد أن عرض صورة للسيدة، وهي تجلس في حال يرثى لها.

