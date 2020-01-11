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عالم

«احتجاجية» ضد الحكومة الأسترالية بسبب حرائق الغابات

السبت 11/يناير/2020 - 09:46 م
حرائق
حرائق
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شهدت مدن أستراليا، السبت، مسيرات حاشدة؛ احتجاجًا على طريقة تعامل الحكومة المركزية مع حرائق الغابات المستمرة هناك منذ شهر سبتمبر الماضي.

وذكر راديو صوت أمريكا، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن قرابة 30 ألف شخص شاركوا فى مسيرة بمدينة سيدنى وحدها، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء سكوت موريسون، ومتهمين إياه بعدم التعامل بشكل جاد مع ظاهرة ارتفاع درجات حرارة فى العالم وتأثيرها على حرائق الغابات الأسترالية.

على صعيد متصل، ناشد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم المواطنين تأجيل المسيرات المقترحة فى ملبورن حتى لا تشكل أعباء إضافية على قوات الشرطة التى تشارك فى عمليات إخماد حرائق الغابات، غير أن منظمى المسيرات تجاهلوا هذا النداء، وخرجوا إلى الشوارع، رغم الأمطار الغزيرة، معبرين عن شعورهم بالغضب والإحباط إزاء أسلوب التعامل مع الحرائق.

كانت حرائق الغابات قد أدت إلى مصرع 27 شخصا على الأقل منذ شهر سبتمبر الماضي، مع تدمير نحو 10 ملايين هكتار من الغابات تمثل ما يربو على مساحة البرتغال.

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