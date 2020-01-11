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فن

صلاح عبدالله يعلن موقفه من سباق رمضان 2020

السبت 11/يناير/2020 - 09:41 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
حسين الجندي
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قال الفنان صلاح عبدالله، إنه سعيد بحالة الدراما والسينما في الفترة الأخيرة، ولم يحدد بعد العمل الفني الذي سيظهر به في السباق الرمضاني المقبل، مؤكدًا أنه يقرأ عدة سيناريوهات.

وأوضح عبدالله في تصريحات لـ«الدستور» أنه سيظهر ضيف شرف في مسلسل «الاختيار» الذي يشارك في بطولته أمير كرارة، وسيعرض في السباق الرمضاني المقبل 2020.

وأكد أنه لم يبدأ تصوير مشاهده في العمل حتى الآن، وينتظر اتصال المخرج بيتر ميمي، والمسلسل من إنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.

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