سمير غانم يُجري بروفات «الزهر لما يلعب»

يواصل الفنان سمير غانم بروفات مسرحية «الزهر لما يلعب» ويعود بها لخشبة المسرح بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدم «سيبوني أغني» مع الفنان طلعت زكريا وشعبان عبدالرحيم.



ويجري الفنان سمير غانم بصحبة أبطال العرض البروفات بشكل يومي على مسرح مكتبة مصر الجديدة، حيث من المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.



ويشارك في العرض الفنانة شيرين وإيمي طلعت زكريا والفنان طارق الإبياري الذي يخرج العرض.