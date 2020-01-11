إصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

استقبل مستشفي النوبارية العام بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، 5 مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل.



تلقي اللواء جمال القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى غرب النوبارية، بوصول مصابين بحادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة غرب النوبارية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل علي الطريق الصحراوي أمام مدخل مدينة النوبارية اتجاه القاهرة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:"نحمده.م.م" 12 عامًا،" محمد.ث.م" 32 عامًا، " فرحة.خ.ع" 10 أعوام، " نزيهة.ع.ا" 40 عامًا،" صابرين.س" 40 عامًا، مصابين بكسور ورجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم مقمين بقرية الشجاعة وتم عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.