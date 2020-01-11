الجيش السوري يصد هجوم مسلحين قرب ريف إدلب

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، السبت، أن الجيش السورى تصد لهجوم شنه مئات المسلحين بالقرب من بلدة جرجناز بريف إدلب.



ونقلت وسائل إعلامية روسية عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية الجنرال يورى بورينكوف قوله "إن نحو 200 مسلح شاركوا فى الهجوم، مستقلين 30 سيارة "بيك آب" مزودة بمدافع رشاشة ذات أعيرة كبيرة"، لافتًا إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم وأرغمت المسلحين على التراجع لمواقعهم السابقة.



وأوضح المسؤول العسكرى الروسي أن العسكريين الروس رصدوا 31 عملية قصف من قبل الفصائل المسلحة خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتًا إلى أن القوات الحكومية السورية توقفت عن الأعمال القتالية فى إدلب ولم يتم استخدام الطيران الحربى فى هذه المنطقة.