من ملاعب الكرة لشباك الحُكم.. هيثم بن طارق سلطانًا لعُمان (إنفوجراف)

عهد مرتقب تستعد إليه سلطنة عمان تحت قيادة سلطانها الجديد هيثم بن طارق آل سعيد الذي أدى اليمين القانونية أمام مجلس سلطنة عمان، صباح اليوم، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية فجر السبت عن عمر ناهز 79 عامًا وحكم البلاد منذ عام 1970.



وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، الحداد بالبلاد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا.



وقبل تنصيبه سلطانًا جديدًا للبلاد، شغل هيثم بن طارق، العديد من المناصب على الصعيدين الرياضي والسياسي، حيث تولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم، وعمل في وزارة الخارجية للبلاد، ثم شغل منصب وزير التراث والثقافة حتى إعلان تنصيبه سلطانًا للبلاد، وفي الانفوجراف التالي، ترصد "الدستور"، أبرز المعلومات عن سلطان عمان الجديد.