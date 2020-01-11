أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر يلعب دور رئيسي في إفريقيا

كشف نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جهود الأزهر الشريف في تقديم صحيح الدين في إفريقيا ودورها في إجهاض الأفكار المتطرفة ونشر الأفكار التنويرية.



وقال عياد، في حواره مع الإعلامية سمر إبراهيم، مقدمة برنامج "أفريقيا"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الأزهر يلعب دور رئيس ومميز في العالم بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة، متابعا: "لنا أدوار كبيرة في الجانب التعليمي ونقدم منح لأبناء القارة الأفريقية وبلغت 1600 منحة في العام الحالي".



وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن وثيقة الأزهر كانت تدور في شأن وقف البنادق في أفريقيا الوسطى ونشر المودة والمحبة، مشيرا إلى أن دولة كينيا لها مكانة خاصة وفيها تنوع كبير في الثقافات والأديان.



وأشار عياد إلى أن المسلمين في كينيا 25% من عدد سكانها موزعين على أنحاء الجمهورية ويعيشون في سلام واحترام من الجميع، مضيفا أن هناك جو طيب يجمع المسيحيين والمسلمين في دولة كينيا.



من ناحيتها، قال الإعلامية سمر إبراهيم، إن الشعب الكيني الشقيق من الشعوب المحبة للحياة وهو شعب مسالم، ويحب أن يكون بعيد عن أي صراعات، لافتة إلى أن العاصمة يعيش فيها 3 مليون نسمة.



وأضافت مقدمة برنامج "أفريقيا"، أن في عاصمة كينيا متاحف سياحية ومنها متحف نيروبي القومي، وفيها عدد كبير جدا من المحميات الطبيعية، لافتة إلى أنه شعب له حضارة كبيرة ومحب للحياة والتسامح ويرفض الإرهاب ويواجهه بكل قوة وهذا شيء مشترك بين الشعب المصري والكيني.