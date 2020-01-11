«القوى العاملة» تطلق المرحلة الثانية من «مصر بكم أجمل»

فور إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام ٢٠١٨ عامًا لذوي القدرات الخاصة، بادرت وزارة القوى العاملة بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهم، وأطلقت لإتاحة فرص عمل لمتحدي الإعاقة بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.



وقامت الوزارة خلال عام ونصف، بإطلاق 13 برنامجًا من المبادرة في 5 محافظات هي "الشرقية، الدقهلية، بني سويف، الإسكندرية، وأسيوط"، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس ويتبقى أسوان.



وتستعد الوزارة خلال عام ٢٠٢٠ لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من المبادرة.



وتقوم المبادرة على توعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.