السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

راهب كيني: نشعر بالسلام في مصر.. ونعيش بدون خوف في عهد السيسي

السبت 11/يناير/2020 - 09:27 م
الراهب ماكسيمليان
الراهب ماكسيمليان
أحلام عبدالرحمن
طباعة
عبر الراهب ماكسيمليان مسئول الطائفة البندكتية في الكنيسة الكاثوليكية وأحد أبناء الجالية الكينية بالقاهرة، عن عميق تقديره وحبه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ماكسيمليان، في حواره مع الإعلامية سمر إبراهيم، مقدمة برنامج "إفريقيا"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر في عهد الرئيس السيسي انفتحت أكثر على القارة الإفريقية، مردفًا: "نشعر بالسلام في مصر ونعيش بدون خوف على الإطلاق في عهد السيسي".

وأكد أن البلدان الإفريقية تحب مصر جدًا وخاصة بعد انفتاح السيسي على القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن: "مصر حلوة لأن شعبها حلو، مصر هي أم الدنيا وأدعو الشعب الكيني لزيارة مصر".

وأشار الراهب ماكسيمليان، إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين الكنيسة الكينية والمصرية، مطالبًا بزيادة العلاقة بين الكنيستين كونهما يجري بينهما نهر النيل العظيم، ولا بد أن يكونا شيئًا واحدًا.

وأضاف ماكسيمليان، أنه درس الدين الإسلامي لأنه ولد في نيروبي، مردفًا: "كنا نعيش مسلمين ومسيحيين معًا ونلعب ونلهو معًا، بعد انفجار السفارة الأمريكية في نيروبي بدأت المشاكل بين مسيحيين ومسلمين".

وأكمل الراهب الكيني، أن الأمور كانت صعبة جدًا ومن هناك كان مستحيلًا أن يزور المسيحيون المسلمين ويعيشوا حياتهم مع بعض كما كانوا، وقتها قررت أن أعرف الفرق بين الدينين ودرست الدين الإسلامي.

وكشف الراهب ماكسيمليان، تفاصيل عن حياته ودخوله الرهبنة في مصر ودراسته للدين الإسلامي، قائلًا إنه جاء إلى مصر عام 2009 من روما في إيطاليا وعاش هناك 17 عامًا، واختار مصر لبدء الرهبان فيها لأن مصر هي الحياة الرهبانية المسيحية، مضيفًا أنه لهذا السبب كل الرهبان في العالم لديهم حلم زيارة مصر.

وأضاف الراهب، أن مصر بيتنا وأم أيضًا، ودولة كينيا ومصر إخوة والمشاكل في مصر وكينيا واحدة، متابعًا أن نهر النيل يؤثر في العلاقات والترابط بين الشعبين ومياه النيل يأتي من إفريقيا لمصر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«حماية وطن».. القوات المسلحة تجرى تدريبات بالأسلحة الحديثة فى «قادر 2020»

منذ حوالي 21 ساعة

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

منذ حوالي 23 ساعة

خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

منذ ساعة

الديهي يوجه رسالة لجمهوره بعد عودة «Ten»

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

الرئيس نيوز

"البيطريين" عن واقعة الاعتداء على "طبيبة سفاجا": لن نترك حقها

إسماعيل ياشا: وصول المدرعات التركية إلى مصراتة

"صن البريطانية" تنشر تقريرا كاذبا عن مصر.. تعرف على التفاصيل

تزايد الإقبال على المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

أصوات غريبة تكشف عن بركان تحت البحر

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ بجامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

منى سلمان: ارتبطت بوحيد الطويلة في معرض الكتاب

غدًا.. مناقشة «نادي القلق» في المصرية اللبنانية

أحمد يونس يطرح رواية "نادر فودة 5- العين الثالثة" بمعرض الكتاب

اليوم.. يسرى عبدالله يفتتح موسم صالون فتحي إمبابي

صفحتنا ع الفيس بوك