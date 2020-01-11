راهب كيني: نشعر بالسلام في مصر.. ونعيش بدون خوف في عهد السيسي

عبر الراهب ماكسيمليان مسئول الطائفة البندكتية في الكنيسة الكاثوليكية وأحد أبناء الجالية الكينية بالقاهرة، عن عميق تقديره وحبه للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال ماكسيمليان، في حواره مع الإعلامية سمر إبراهيم، مقدمة برنامج "إفريقيا"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر في عهد الرئيس السيسي انفتحت أكثر على القارة الإفريقية، مردفًا: "نشعر بالسلام في مصر ونعيش بدون خوف على الإطلاق في عهد السيسي".



وأكد أن البلدان الإفريقية تحب مصر جدًا وخاصة بعد انفتاح السيسي على القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن: "مصر حلوة لأن شعبها حلو، مصر هي أم الدنيا وأدعو الشعب الكيني لزيارة مصر".



وأشار الراهب ماكسيمليان، إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين الكنيسة الكينية والمصرية، مطالبًا بزيادة العلاقة بين الكنيستين كونهما يجري بينهما نهر النيل العظيم، ولا بد أن يكونا شيئًا واحدًا.



وأضاف ماكسيمليان، أنه درس الدين الإسلامي لأنه ولد في نيروبي، مردفًا: "كنا نعيش مسلمين ومسيحيين معًا ونلعب ونلهو معًا، بعد انفجار السفارة الأمريكية في نيروبي بدأت المشاكل بين مسيحيين ومسلمين".



وأكمل الراهب الكيني، أن الأمور كانت صعبة جدًا ومن هناك كان مستحيلًا أن يزور المسيحيون المسلمين ويعيشوا حياتهم مع بعض كما كانوا، وقتها قررت أن أعرف الفرق بين الدينين ودرست الدين الإسلامي.



وكشف الراهب ماكسيمليان، تفاصيل عن حياته ودخوله الرهبنة في مصر ودراسته للدين الإسلامي، قائلًا إنه جاء إلى مصر عام 2009 من روما في إيطاليا وعاش هناك 17 عامًا، واختار مصر لبدء الرهبان فيها لأن مصر هي الحياة الرهبانية المسيحية، مضيفًا أنه لهذا السبب كل الرهبان في العالم لديهم حلم زيارة مصر.



وأضاف الراهب، أن مصر بيتنا وأم أيضًا، ودولة كينيا ومصر إخوة والمشاكل في مصر وكينيا واحدة، متابعًا أن نهر النيل يؤثر في العلاقات والترابط بين الشعبين ومياه النيل يأتي من إفريقيا لمصر.

