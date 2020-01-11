الخارجية الإيرانية تدين بشدة عقوبات أمريكا على طهران

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، حسبما أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن "العقوبات الأمريكية الجديدة فرضت على صناعات تطال حياة ملايين الإيرانيين".



وذكرت الحكومة الأمريكية، أمس الجمعة، أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران، على الرغم من الدعوات الدولية إلى ضبط النفس.



وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن العقوبات تشمل صناعة التعدين وغيرها من قطاعات الاقتصاد الإيراني، وكلاهما يشكل القطاعات الأساسية والثانوية.