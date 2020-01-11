ادعت وجود فساد.. جامعة القاهرة تحقق مع أستاذة بكلية الإعلام

قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتورة إيمان جمعة الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى التحقيق، بشأن المخالفات التي ارتكبتها، خاصة أن ما تناولته بشأن تعيين معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية لا يتعلق بحرية الرأي وإنما سب وقذف وإهدار لسمعة الجامعة والكلية وعدم احترام لأحكام القضاء.



وصرح الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، بأن الجامعة فوجئت بتصريح للدكتورة إيمان جمعة الأستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتلقفته العديد من المواقع الإخبارية بادعاء وجود فساد إداري وقانوني بشأن تعيين معيدة بكلية الإعلام، على خلاف الحقيقة.



وأضاف الدكتور محمود علم الدين، أن الموضوع الذى تشير إليه الدكتورة إيمان جمعة حول تعيين معيدة بكلية الإعلام هو تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر للمعيدة، وعرض على رئيس الجامعة من الإدارة المختصة، وهو ما وافق عليه تنفيذا للحكم واحتراما لأحكام القضاء، مع اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن والطعن على الحكم وما زال الطعن متداولا حتى تاريخه، علمًا بأن الإدارة المركزية للشئون القانونية قدمت طلبات استعجال لنظر الاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، كما أقامت الكلية إشكالا في تنفيذ الحكم.



وأضاف الدكتور علم الدين، أن ما تثيره رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام من تدخل إدارة الجامعة في تعيين من صدر لها الحكم بقسم علمي معين، أمر غير صحيح قانونا، كون أن تحديد التخصص والإلحاق على قسم معين من صميم اختصاص الكلية طبقا لقطعية نص المادة (133) من قانون تنظيم الجامعات، يضاف إلي ما تقدم أن مسألة إلحاق المعيدين بقسم معين تحدده وتنظمه المادة (138) من قانون تنظيم الجامعات بالحصول علي دبلوم خاص في مجال التخصص حال عدم وجود مادة التخصص في الدرجة الجامعية الأولى، وأن مسألة تحديد القسم راجعة إلى إدارة الكلية والقائمين عليها وليس لإدارة الجامعة شأن بها.



وشدد الدكتور علم الدين أن تلك التصريحات وفقا لمصادر قانونية فى الجامعة تعكس عدم معرفة أو إلمام بتنظيم الاختصاصات في الموضوع طبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فضلًا عن عدم إحاطتها الصحيحة بما هو مقرر للكلية من ناحية ولإدارة الجامعة في هذا الصدد من ناحية أخرى.



وتابع: في كل الأحوال، وحيث إن هناك طعن أقامته الجامعة على الحكم المشار إليه، فلا يمكن للجامعة أو لأي جهة التدخل في شئون القضاء أو التأثير على قضية منظورة أمام المحاكم.



وأوضح الدكتور علم الدين، أن إدارة الجامعة تأسف لما أثارته الدكتورة إيمان جمعة، حيث ترى أن ذلك يمثل خروجًا على التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، وعلى مقتضى الواجب الوظيفي بنشر معلومات غير صحيحة، وإفضاء ببيانات عن أعمال الوظيفة عن طريق وسائل الإعلام والاتصال بغير تصريح كتابي من السلطة المختصة، وتجاوز واضح وتشهير بالجامعة والكلية، فضلًا عما في ذلك من مخالفات تؤثمها اللوائح والقوانين.



من ناحية أخرى استنكرت كلية الإعلام ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان إيمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.



وذكر بيان الكلية أن تقاليد الجامعة وأعرافها والقانون واللوائح الجامعية والتقاليد والأعراف التى تحترمها كلية الإعلام ترفض هذا الأسلوب والمفردات التى استخدمتها وكذلك الوسيلة التى لجأت إليها (مواقع التواصل الاجتماعي) وما ورد على لسانها يتنافى كليا مع قيم جامعة القاهرة ويمثل تجاوزًا للأعراف والتقاليد الجامعية والقانونية التى يفترض الالتزام بها الأمر الذي لا يمكن قبوله شكلًا ولا موضوعًا لما يمثله من خروج صريح على القواعد والأعراف المحترمة والتقاليد الراسخة التى تمثل منهجًا ثابتًا لجامعة القاهرة وإدارتها ويضع من يتجاوزها موضع المساءلة حسبما تنص لوائح الجامعة وقواعدها.