الكنيسة الكاثوليكية تستقبل سفير الفاتيكان الجديد

استقبلت مساء اليوم، الكنيسة الكاثوليكية بمصر بالقداس الإلهي الاحتفالي القاصد الرسولي سيادة المطران نيكولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر بكنيسة سان جوزيف للرهبان الفرنسيسكان بوسط البلد، بحضور البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك والبطريرك يوسف عبسي بطريرك الروم الكاثوليك،

بجانب لفيف من الأباء المطارنة والكهنة والراهبات والرهبان وشعب الكنيسة.