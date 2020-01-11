«سيف الله» فى الأردن.. تصوير المشاهد الخارجية خلال أيام



انتهى صناع مسلسل «سيف الله.. خالد بن الوليد»، الذى يخوض بطولته الفنان عمرو يوسف بتجسيد شخصية الصحابى الجليل، من إخراج رءوف عبدالعزيز، وتأليف إسلام حافظ، ومن المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضانى المقبل- من تصوير حوالى أسبوع من أحداث العمل المنتظر، فى عدة مواقع خارجية وداخلية بصحراء مدينة السادس من أكتوبر.

وبدأ التصوير بمشاهد لبطل العمل عمرو يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وبعدها نال صناعه إجازة لعدة أيام.

وقال مخرج العمل رءوف عبدالعزيز، لـ«الدستور»، إن التصوير توقف بمصر فى الفترة الحالية تمهيدًا للانتقال إلى دولة الأردن لتصوير المسلسل، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الاتفاق على أماكن التصوير هناك، واستخراج التصاريح اللازمة، تمهيدًا للسفر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه تم الاستقرار على دولة الأردن بعد مفاضلة بينها وبين كل من المغرب وإسبانيا، وذلك لملاءمة جغرافيا المملكة الأردنية مع أحداث المسلسل التى تدور حول حياة الصحابى الجليل، مرجحًا استكمال تصوير المسلسل بعد نحو أسبوع من الآن.

وكشف عن الاستقرار بنسبة كبيرة على الأبطال المشاركين فى العمل، لكن لم يتم التعاقد مع جميع هؤلاء الأبطال حتى الآن، على أن يتم حسم ذلك بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

وتستند قصة العمل المنتظر إلى كتاب الأديب الكبير عباس محمود العقاد «عبقرية خالد»، ضمن سلسلة «عبقريات العقاد»، وتلقى الضوء على نشأة خالد بن الوليد وإسلامه وعبقريته العسكرية. يشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، وحمدى الوزير، وسوسن بدر، وأحمد خالد صالح، ورانيا محمود ياسين، ومحسن محيى الدين، وأحمد عزمى، وآخرين، ويصل عدد أبطاله إلى حوالى ١١٠ فنانين.

ويعد «خالد بن الوليد» التعاون الثانى الذى يجمع المؤلف إسلام حافظ بالمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا معًا نجاحًا كبيرًا فى مسلسل «قمر هادى»، بطولة النجم هانى سلامة.



