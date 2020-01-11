استمرار «ختم النمر» فى الإنتاج الإعلامي وعرضه خلال الموسم الحالى

انتهى صناع مسلسل «ختم النمر»، بقيادة المخرج أحمد سمير فرج، من تصوير أحداث العمل فى أسوان، تمهيدًا للمشاركة به فى الموسم الدرامى الحالى الذى انطلق بعرض عدد من الأعمال الدرامية المختلفة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مؤلف العمل محمد عبدالمعطى، لـ«الدستور»، إنه تم التصوير لمدة أسبوعين فى أسوان، وذلك بعد تصوير حوالى أسبوع من أحداث المسلسل فى القاهرة، مشددًا على أن العمل يسير بخطوات جيدة تقرب عرضه للجمهور قريبًا جدًا.

وأضاف: «صورنا غالبية أحداث الحلقات الأولى من المسلسل فى أسوان، ومنها تم إعداد البوستر الخاص بالعمل، ونواصل حاليًا تصويره بشكل يومى داخل الديكور الأساسى للعمل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، على أن يتوقف التصوير خلال الفترة المقبلة لتصوير مشاهد أخرى فى إحدى الدول الأوروبية».

وتابع: «يتم تكثيف تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الحالية، ويعمل مخرجه على زيادة عدد المشاهد المصورة يوميًا، وذلك بالتزامن مع أعمال مونتاج هذه الحلقات، لتكون جاهزة للعرض بشكل كامل».

وحول عدد الحلقات التى انتهى من كتابتها، قال مؤلف «ختم النمر»: «أنهيت جزءًا كبيرًا من السيناريو، وسلمته للمخرج أحمد سمير فرج، وناقشته فى هذه الحلقات وتم الاستقرار على شكلها النهائى، والاتفاق على التفاصيل النهائية للحلقات المقبلة التى أعمل على كتابتها هذه الفترة».

واختتم «عبدالمعطى» قائلًا: «نتمنى أن نقدم عملًا محترمًا يليق بالمشاهدين، من خلال قصة جيدة تحترم عقلية المشاهد التى تطورت كثيرًا خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال مناقشة عدة قضايا اجتماعية من واقع الشارع المصرى».

وينتمى «ختم النمر» للأعمال الطويلة المكونة من ٤٥ حلقة، وتدور قصته فى إطار اجتماعى تشويقى، حول عدد من الخطوط الدرامية فى دائرة الأكشن والرومانسية والدراما الاجتماعية، حول العادات والتقاليد الموجودة فى المجتمع، وهو عمل موجه فى الأساس للأسرة العربية والمصرية. ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من النجوم، منهم: أحمد صلاح حسنى، وميرهان حسين، ونسرين طافش، وإسلام جمال، وجميل برسوم، وتامر شلتوت، وإبراهيم فرح، ورشدى الشامى، ووفاء سالم، وعفاف شعيب، وكريم العمرى، وحسنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون.



