غياب 65 طالبا وطالبة فى امتحانات الأول والثاني الثانوي بالقليوبية

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، غياب 65 طالبا وطالبة خلال امتحانات اليوم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي في أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وقال عجلان في تصريحات صحفية إن جميع مدارس المحافظة تمكنت من دخول المنصة الخاصة بالامتحانات عدا 38 مدرسة خاصة و5 حكومية لاتتوافر فيها التجهيزات الفنية حيث تجري الإمتحانات بها ورقيا، بالإضافة لامتحان طلاب المنازل والخدمات بالنظام الورقي أيضا.



وأوضح عجلان أنه لا يوجد خلل بأي مدارس عدا حالات فردية لبعض الطلاب الذين تعذر دخولهم على المنصة عبر أجهزة التابلت وجرى تحرير محاضر إثبات حالة وأداء الامتحان ورقيا.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على النظام الجديد المقرر لها اليوم السبت.



ويؤدى 38373 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى بجميع مراحله و38147 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى الامتحانات مسجلين جميعهم على المنظومة، وبلغ إجمالى عدد المدارس التى يؤدى بها الطلاب الامتحان اليوم 131 مدرسة حكومية ورسمية و36 مدرسة خاصة.