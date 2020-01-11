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بعد فوزه على فيتا كلوب.. الترجي يهدد رقم الأهلي الأفريقي
السبت 11/يناير/2020 - 08:46 م
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فاز فريق
الترجي
التونسي على فيتا
كلوب
الكونغولي
بهدفين
نظيفين في
المباراة
التي جمعت الفريقين ضمن
الجولة الرابعة
من دور المجموعات بدوري
أبطال
أفريقيا
.
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