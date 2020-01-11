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«التضامن»: أبناء المعاقين يمكنهم الاستفادة من 3 معاشات

السبت 11/يناير/2020 - 08:42 م
سامي عبد الهادي
سامي عبد الهادي
سناء إسماعيل
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قال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، إنه يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين معاشين بدون حدود وبأثر رجعي، بعدما كان يتم احتساب معاش واحد فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه طبقًا للقانون القديم كان يتم احتساب المعاش ذو الأولوية ويحصل المستفيد على فرق المعاش الأعلى إذا لم يكن هو الأولوية أو يحتسب له المعاش الأعلى.

وتابع أن أبناء المعاقين يمكن أن يستفيدوا من ثلاثة معاشات طبقًا للقانون، الذي سيتم العمل به بأثر رجعي منذ 23 مارس 2019، موضحًا أن المعاق الأجنبي المقيم في مصر إذا كانت هناك اتفاقية بين مصر وبلده يمكنه الاستفادة من قانون المعاشات الجديد.

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