عاشق «الماريونت».. أحمد نعيم: عرائسي حقيقية.. أحبها فتطيعني على المسرح



قطع خشبية تتناثر فى الأرجاء، أقمشة ملونة زاهية، شعر مستعار، ويدان تقلبان فى أجساد الدمى برفق، ثم تعود لتلتقط إزميلًا لتنحت به جسدًا جديدًا يجمع فيه كل هذه المواد وأكثر، وما أن ينتهى من صنع «عروسته» الجديدة إلا ويشعر كأنها دمية «بينوكيو» الشهيرة التى تدب فيها الروح وتتحول إلى شخصية حقيقية لها اسم وملامح مميزة تميزها عن بقية أقرانها من العرائس الأخرى التى تسكن ورشة الفنان أحمد نعيم.

«نعيم» واحد من أشهر صانعى عرائس الماريونت فى مصر، وأحد أشهر مطورى هذا الفن، فبعد أن حصل على تعليم متوسط، وقبل عشرين عامًا التقى فرقة «الخيال الشعبى»، وهى فرقة متخصصة فى تقديم عروض فنية باستخدام عرائس الماريونت فى الشارع، فقرر فى هذا اليوم أن يسلك هذا الطريق لتصيبه حمى حب العرائس.

عن بدايته قال: «من خلال الفرقة تعرفت على أحد رواد هذا الفن فى مصر وهو الفنان ألفريد خليل، وتعلمت منه كل شىء وأسرار هذه الصناعة، وشجعنى على السفر لعدة دول، واكتساب الكثير من الخبرات من خلال التجربة، والتعرف على أشخاص من مختلف الثقافات حتى أتمكن من صناعة عرائس مستوحاة من شخصيات حقيقية».

أحسن «نعيم» التعلم على يد ألفريد خليل، ليبدأ فى صناعة العرائس الخاصة به. وفى ورشته بحى الزمالك سمح لنا بمقابلة العروسة «فلان» التى يقول عنها إنها «أقرب دمية إلى قلبى»، ويرى فيها «عروسة تعبر عن مواطن مصرى بسيط، لا تميزه بين الوجوه، لكنه موجود وحقيقى، وشخصيته تشبه شخصيتى إلى حد كبير».

تقف العروسة «فلان» فى ورشة «نعيم» إلى جوار «مروان» و«مستر صفيحة»، لتصنع «عزوة الفنان» التى صنعها بيديه.

يصف البعض «نعيم» بأنه منقذ فن الماريونت، الذى كاد أن يندثر، والذى يرتبط فى أذهان المصريين بالأوبريت الشهير «الليلة الكبيرة»، فبعد ٦ سنوات من اللقاء الأول بين «نعيم» وفرقة «الخيال الشعبى» فى عام ٢٠٠٠، قرر الفنان الشاب أن يقدم لعالم عرائس الماريونت عرضًا يمكن وصفه بالأشهر فى الألفية الجديدة، هو عرض «أم كلثوم تعود من جديد».

هذا العرض استضافته ساقية الصاوى بحى الزمالك، وظل أشهر عروضها لفترة طويلة، وبعد هذا العرض وما تسبب به من انتعاش لسوق عرائس الماريونت، أطلق النقاد على هذا العام «عصر ما بعد الليلة الكبيرة» من شدة تأثرهم بالعرض.

وعقب «أم كلثوم تعود من جديد» توالت العروض الفنية التى راح «نعيم» ينشرها داخل مصر وخارجها فى عدد من الدول لينقل عدوى البهجة من بلد إلى آخر، حيث كان فى انتظاره الكبار والصغار فى أشهر مسارح العروض الفنية فى كل من الإمارات وألمانيا والدنمارك.

يقول «نعيم» عن عالم صناعة العرائس: «ليس مجرد أداة لتسلية الأطفال، فالمجهود المبذول لتخرج هذه العرائس إلى النور لا يمكن تخيله. المجهود والوقت اللذان يتطلبانه صناعة كل عروسة يختلف باختلاف الشخصية، فعروسة مثل «مروان» صنعتها فى ثلاثة أشهر، بسبب كثرة تفاصيلها، وكذلك عروسة الراقصة الشهيرة، أخذت منى أكثر من ثلاثة أشهر».

يطور «نعيم» من نفسه فهو لا يتوقف عند شكل العروسة التقليدية، بل يتابع الجديد ويحرص على اختيار أزياء العرائس بحيث تتناسب مع موضة العصر الذى تنتمى إليه العروسة: «مؤخرًا صنعت عروسة تشبه الشباب فى الوقت الحالى، فكنت حريصًا على إبراز قصات الشعر الغريبة التى يفضلها المراهقون حاليًا، واستخدام أزياء وألوان شبيهة لما يرتدونه».

يخشى صانع الماريونت من اندثار هذا الفن بعد فترة، لذا ينظم الكثير من الورش لتعليم الشباب أسرار هذا الفن، ويخصص الجزء الأكبر من الورش للشباب وليس للأطفال، نظرًا لخطورة بعض المواد المستخدمة فى صنع عرائس الماريونت، ويكتفى بتنظيم ورش صغيرة للأطفال ليعلمهم من خلالها صناعة ما يسمى بعروسة «الجوانتى» التى يمكن التحكم فيها عن طريق وضع اليد داخلها، وتعتمد فى صناعتها على مادتى الإسفنج والقماش.

عرائس «نعيم» كثيرة ومتنوعة وتبعث البهجة فى نفوس كل من يشاهدها، لأنه كما يقول يعطيها جزءًا من روحه أثناء صناعتها، ويجعلها تحبه فتطيع وتنفذ أوامره عندما يبدأ أى عرض على خشبة المسرح، فتبدأ عرائسه بالتمايل والرقص والصراخ أحيانًا والتعبير عن الحب والفرح فى كثير من الأوقات.

