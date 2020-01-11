أستاذ تراث: الإسكندرية تحتضن 3 معابد يهودية.. والخاص بالعائلات أزيل

قال الدكتور إسلام عاصم، أستاذ مساعد التراث بالمعهد العالي للسياحة، نقيب المرشدين السياحيين السابق، إن الإسكندرية كانت تحتوي على 14 معبدا يهوديا مقسمين إلى جزئين معابد كبرى تتبع الطائفة اليهودية ومعابد خاصة أنشأها عائلات يهودية.



وأوضح عاصم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن من ضمن العائلات اليهودية التي كانت متواجدة هي عائلة جرين، كاسترو، ساسون، ومعبد شارع طفيلة، مشيرا إلى أن تلك العائلات تركت مصر في حقبة ما بين حرب فلسطين وحتى ما بعد حرب 1973.



وأضاف أن نتيجة هدم المعابد اليهودية الخاصة أن العائلات باعت تلك المعابد وهاجروا من مصر، وتم هدمها بعد ذلك، مشيرا إلى أن المعابد الكبرى لم تهدم والتي تتبع الطائفة اليهودية وهم "إلياهو هنابي، ومنشه، والمقابر اليهودية".



وأشار إلى أن تواريخ هدم المعابد ليس معروفا لدينا بشكل كامل، موضحا أن جميع المعابد متواجدة حتى الثلث الأول من القرن الماضي، وكان عدد اليهود في تلك الفترة ما يقرب إلى 70 ألف يهودي في مصر كلها، وكانت المعابد متواجدة على خرائط الأربعينات والخمسينات.



وأوضح أنه عقب حرب العدوان الثلاثي كان تواجد اليهود في مصر غير ملائم ومهدد نظرا للقبض على بعض الخلايا الإرهابية الصهيونية، التي كانت تتجه إلى التخريب.



وأضاف أن اليهود انقسموا إلى جزئين الأول هاجروا إلى أوروبا وأمريكا، والثاني هاجر إلى دولة الاحتلال إسرائيلي، وكان المجتمع يلفظهم وغير محبوبين.