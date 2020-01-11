منى سلمان: ارتبطت بوحيد الطويلة في معرض الكتاب

تحدثت الإعلامية منى سلمان عن ذكرياتها مع معرض الكتاب، سواء على مستوى عملها، أو على المستوى الشخصي وتحديدًا الصداقات والارتباط، قائلة: «أنا اتخطبت في معرض الكتاب».



وأوضحت عبر فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن حملة «ذكرياتي مع المعرض»، أن معرض الكتاب بالنسبة لها فرصة لتوطيد العلاقة العاطفية وقتها بالروائي وحيد الطويلة، والتمهيد لمرحلة الخطوبة، مشيرة إلى أنها تعتبر المعرض جزءًا من تاريخها الشخصي أيضًا، كما هو جزء من تاريخ مصر كلها.



وأضافت أنها لا يمكنها إنكار افتقادها كثيرًا من الذكريات بمعرض الكتاب بمقره القديم بمدينة نصر بطرقاته المتربة وقاعاته المتباعدة والمترامية، واستضافة أبرز الوجوه في مصر والعالم العربي، فضلًا عن الندوات المثيرة للجدل التي التقت فيها لأول مرة بكل من محمود درويش وعبدالرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم، واستماعها لنقاشات سياسية حادة ومناظرات لا تخلو من الجرأة والشجاعة، التي تعتبره جزءًا من حيوية مصر وتتمنى أن يبقى دائمًا.