«الطيران الإيراني»: الطائرة الأوكرانية لم تنحرف عن مسارها

ذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم السبت، أن طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ قرب طهران لم تنحرف عن مسارها.



جاء في البيان في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء، "حتى الآن لم يثبت أن الطائرة انحرفت عن مسارها".



وتحطّمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينج 800-737 فجر الأربعاء الماضي خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، ما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.