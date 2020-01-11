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سياسي

رشاد: موقع «مستقبل وطن» سيكون منبرًا للوطنية

السبت 11/يناير/2020 - 08:33 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
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أعلن أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، انطلاق الموقع الإخباري لحزب مستقبل وطن، وذلك خلال الحفل الذي يقيمه الحزب، الآن، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد من الوزراء والرياضيين والقيادات السياسية والإعلاميين والصحفيين والفنانيين إضافة للنواب.

قال رشاد إن الموقع الإخباري سيكون منبرًا للعدالة والسماحة والوطنية العفيفة التي يقودها رئيسنا البطل والفارس، مؤكدًا "أننا صناع حضارة جيلًا بعد جيل، معلنًا انطلاق المنصة الإلكترونية في الحفل الكبير.

أضاف رشاد في كلمته: "نعمل في زمن عز فيه الشرف، فكم فرقت السياسية وجمعت الفنون وحاصرت السياسة وصارحت الرياضة، فالسياسة للوطن وتعالج الوطن في مجمله".

وواصل:"هنا تنحني السياسة للإنسانية والقيم والمعاني، راغبين في انتصار الوطن، فالعلم والفن والثقافة بمثابة تأكيد وجودنا لشعوب العالم، فنحن نذكر كوكب الشرق بالوطن العربي وسيدة الشاشة العربية التي نشرت الحس والرقي وكافة الرموز في كافة المجالات.

تابع "على كل إنسان أن يكون سفيرا في موقعه، فالنصر في النهاية للشرفاء ومصر تنتصر في كل حروب الظلام ففي كل المنطقة وكانت وستظل تلك الصخرة، ومهد الحرية والكرامة في آن واحد.

وشدد رئيس حزب مستقبل مصر على أن مصر ستظل منارة يهتدي بها أصحاب العقول، مذيّلًا كلمته بالقول "ثقوا في القيادة السياسية وجيشكم وشرطتكم عاشت مصر الفن والثقافة والرياضة، عاشت أمتنا عزيزة منتصرة".

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