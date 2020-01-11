10 سنوات للمتهمين بالاعتداء على «سيدة الكرم»

عاقبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشارين أحمد الفقى ومحمد صلاح وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلي، 3 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية التعدي على «سعاد ثابت» المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم» في قرية الكرم بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.





وقال مصدر قضائي إن المحكمة استندت إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها سعاد ثابت والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص في 23 مايو 2016.



وكانت مشاجرة وقعت في 23 مايو 2016 بين مسلمين وأقباط بقرية الكرم على خلفية شائعة علاقة غير شرعية بين نجل المجني عليها اسحق نظير وسيدة مسلمة اندلعت على إثرها مشاجرات وحرق منازل لأقباط والتعدي على والدة المتهم.