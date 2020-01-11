«الصحفيين» تنعي السلطان قابوس بن سعيد

نعت نقابة الصحفيين بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، السلطان قابوس بن سعيد، فقيد الأمة العربية، رجل الحكمة والسلام، صانع نهضة سلطنة عُمان وتقدمها في عصرها الحديث.



وقال مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إن السلطان قابوس، زعيم وطني عربي، يمثل علامة فارقة في تاريخ السلطنة والأمة العربية، امتاز بالحكمة، واحترام الآخر، وخدم وطنه، وصنع نهضة وتنمية غير مسبوقة في سلطنة عُمان في عصرها الحديث، وانتهج سياسة خارجية حكيمة، امتازت بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مع بذل مساعي الوفاق بين الفرقاء.



ويعرب مجلس نقابة الصحفيين عن خالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر، والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان.



وإذ يتقدم المجلس بالعزاء للسلطان الجديد، هيثم بن طارق بن سعيد، فإنه يدعو الله أن يُسدد سبحانه وتعالى خطاه؛ ليواصل مسيرة عُمان، النهضة والتقدم والازدهار.



كما يتقدم مجلس نقابة الصحفيين، بخالص العزاء لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانيين والزملاء الصحفيين أعضائها.