أحمد موسى يهنئ الديهي بعودة «TeN»: «مينفعش تقعد في البيت.. يلا جلجل»

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الإعلامي نشأت الديهي، بعودة فضائية "ten"، وعودة برنامجه، قائلًا: "ألف مبروك، مستمتع وأنا بسمعك، أرجع مكانك علشان تدافع عن بلدك وعلشان جمهورك، كنت مفتقدك جدًا، إحنا في ظرف صعب محتاج الناس كلها، وإحنا كلنا بنكمل بعض، وعودتك فرحة كبيرة جدًا ليا".



وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت: "أنا شخصيًا كنت مفتقدك جدًا، وبحييك وبقولك مبروك، مينفعش الأصوات اللي بتدافع عن البلد تكون قاعدة في البيت، الناس اللي بتدافع عن بلدها مكانها الشاشة، موجودة أما ميكرفون الإذاعة، نسمعهم دائمًا ونقرأ لهم، مينفعش في ظل التحديات الرهيبة التي نواجهها في هذه الفترة نجد من يدافعون عن البلد يتقلصوا".



وأردف: "أنا من أنصار محدش يبقى قاعد في بيته، كل الناس تبقى شغالة، وكل واحد يقول رأيه وصوته يبقى مسموع، وبقول لك يلا جلجل".



وأكد أن الوقت الحالي بحاجة لأن يقوم الجميع بدوره تجاه الوطن، متوجهًا بالتحية لجميع العاملين بقناة "ten" على الدور الذي تقوم به.

