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سياسي

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الأقصر وأسوان

السبت 11/يناير/2020 - 07:36 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
محمد جعفر
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تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلي بأسيوط، لجان الامتحانات بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، يرافقه أحمد سيد إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور عبدالحميد الضوى، عميد الكلية الأسبق، والدكتور عبدالوهاب فكرى وكيل الكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام وانضباط اللجان بالكلية وحُسن سير أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تتم داخل اللجان بمختلف كليات الوجه القبلي، لمتابعة حسن سير عملية الامتحانات وانتظامها، وذلك في إطار توجيهات ومتابعة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

ووجه نائب الوجه القبلي، حسب بيان المركز الإعلامي، إدارة الكلية إلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل اللجان للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالطالبات.

وخلال الجولة اطمأن صديق من إدارة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس عن كل ما يتعلق بالعملية التعليمية واحتياجات الكلية وخطتها خلال الفترة القادمة، كما استمع إلى الطالبات وأجاب عن أسئلتهن، مشيدًا في نهاية الجولة بالانضباط والهدوء الذي لمسه خلال مروره باللجان.

وتفقد محمود صدّيق، في وقت سابق أعمال الامتحانات بكليتي الدراسات الإسلامية للبنين والبنات بأسوان للاطمئنان على سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الفرق الدراسية، وأشاد بمستوى الانضباط داخل اللجان.

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