يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

عزت الفنانة يسرا، الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، قائلة: "كنا في قلبه كمصريين وكان في قلبنا، ربنا يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان".



وأضافت يسرا، خلال مداخلة هاتفية مع الفنانة مادلين طبر، خلال برنامج "مسا الورد" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها ولأحمد السقا كانت وسامًا على صدرنا ودليلًا على ثقته فينا وفي الفن المصري.



وكان الرئيس السيسي وجه كلمة لأحمد السقا ويسرا خلال احتفالية عيد الشرطة عام 2015، قال فيها: "والله لتتحاسبوا على اللي بتعملوه ده، قدموا للناس أمل في بكرة، ونحسن في قيمنا وأخلاقنا ولن يأتي إلا بكم، كل قطاع من قطاعات الدولة له دور".



وعن مسلسلها الرمضاني، أشارت يسرا إلى أنه أول تعاون بينها وبين المخرج سامح عبدالعزيز، معربة عن سعادتها لهذا التعاون، قائلة: "عنده طعم مختلف، هيقدمني بشكل مختلف، أتمنى نعمل حاجة تعجب الجمهور، فيها تطور لأشياء كثيرة وسنقدم موضوع أول مرة حد يتكلم فيه".



وأردفت: "سعيدة برجوعي للجمهور هذا العام، وبالتأكيد لا نقدم فن بدون مضمون، والممثل لا يكبر إلا بالمضمون، نريد الوصول لأعلى درجة، ونعيد لمصر قوتها الناعمة، التي كانت من أهم الأشياء الموجودة في مصر على مر التاريخ".

