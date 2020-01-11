وزراء ونواب يشاركون احتفالية «مستقبل وطن» لتكريم المبدعين

وصل، مساء السبت، عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية، إلى الاحتفالية التي ينظمها حزب مستقبل وطن بأحد فنادق القاهرة؛ لتكريم المبدعين والمتألقين علميًا، فنيًا، ورياضيًا لعام 2019.



وحرص كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عادل عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وعلي مصيلحي، وزير التموين، ووكيلا البرلمان السيد الشريف، وسليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعلاء عابد، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد منظور، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات.



كما حضر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، ومحمود سعد الدين، أمين لجنة المهنيين بالحزب، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وفؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانيين والرياضيين أبرزهم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لمؤسسة الدستور، والإعلامي وائل الابراشي، والإعلامي أحمد موسي، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والإعلامية بسمة وهبة، والإعلامي أحمد شوبير.