النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

كشفت الأبحاث التي أجرت مؤخرًا عن أن النوم لفترة أطول في أيام العطل، سبب للإصابة بأمراض خطيرة من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأكدت أكاديمية سيتشينوف الطبية، أن هناك وهمًا شائعًا بأن النوم الطويل أيام العطل، يعوض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع.



وتوصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، إلى استنتاج يفيد، بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار، أو يغفون أكثر من تسع ساعات في الليل معرضون للإصابة بجلطة دماغية.



وأفاد موقع EurekAlert، بأن العلماء أجروا تجربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.