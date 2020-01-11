قبائل ليبيا «إيد واحدة» في مواجهة الغازي التركي (ملف خاص)
السبت 11/يناير/2020 - 07:08 م
كـ "الأسود".. وقفت القبائل الليبية في وجه العدوان التركي، رافضين العبث بأمن بلادهم ونهب ثرواتهم، داعين المواطنين إلى حمل السلاح في وجه العدوان التركي الغاشم؛ للدفاع عن أراضيهم، مُسجلين أسمائهم بأحرفٍ من نور في التاريخ، بدفاعهم عن وطنهم بشراسة في وجه الديكتاتور الظالم أردوغان.
"الدستور" ترصد في هذا الملف وقفة القبائل التركية واتحادها ضد العدوان التركي الغاشم، ودعمها لقواتها المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.
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