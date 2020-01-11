الفرق بين صلاة الصبح والفجر

صلاة الفجر لها مكانة كبيرة فى الشرعية الإسلامية، نظرًا للجزاء الذي أعده المولى عز وجل للمواظبين عليها، ومن الأسئلة التى تردد بشأن صلاة الفجر "هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟".



وأوضحت دار الإفتاء أنه ليس هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، فهما اسمان لصلاة واحدة، وهي صلاة الفريضة التي يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المستطير المعترض في الأفق، وينتهي وقتها بطلوع الشمس.



وأشارت إلي أنه قد ورد تسمية هذه الصلاة بالفجر في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" وأن المراد بقرآن الفجر هنا، الذي يقرأ في صلاة الفجر



وأوضحت أنه قد ورد تسميتها بصلاة الصبح في السنة النبوية المطهرة، فعن أَبى هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ" أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. ونوهت إلي أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتا الفجر كما قال العلماء؛ فيما ورد عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" أخرجه مسلم في "صحيحه".