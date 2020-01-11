السعودية تعزّي أوكرانيا في ضحايا الطائرة

قدّم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التعازي للرئيس الأوكراني في ضحايا حادث طائرة الركاب الأوكرانية.



وبعث الملك سلمان، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جاء فيها: "علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه".



كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ حادث طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة".