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حوادث

التحقيق في اتهام عامل بالاعتداء على فتاة بسلاح أبيض بالوراق

السبت 11/يناير/2020 - 06:58 م
الاعتداء على فتاة
الاعتداء على فتاة
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تحقق النيابة العامة في شمال الجيزة، في واقعة اعتداء عامل على فتاة بسلاح أبيض، أثناء سيرها بالشارع بمنطقة الوراق، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للفتاة وطلبت تقريرا طبيا وافيا عن حالتها.

وذكر شهود عيان، أن المتهم أصاب الفتاة وجرى نقلها إلى المستشفى، وتمكن الأهالي من التحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث، وأضافوا أنه يتردد أقاويل عن معاناته من مرض نفسي، وأن حالة الفتاة الصحية مستقرة.

من ناحية أخرى، تجرى مباحث الجيزة تحرياتها في اتهام عامل بالشروع في قتل زوجة والده لسرقتها ببولاق الدكرور، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد إصابة ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ابن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة لسرقتها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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