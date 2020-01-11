«الصحفيين العرب» ينعي السلطان قابوس

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب المغفور له قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية مساء أمس الأول، قائلًا: لقد فقدت الأمة العربية قائدًا حكيمًا منح عمره لوطنه وأمته.



وقال الكاتب الصحفي خالد ميري، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، خلال تصريحات له، إن السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عامًا منذ أن تقلد زمام الحكم عام 1970، وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحترامًا.



وأضاف ميري أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يعرب عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة؛ داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته جزاءً لما قدمه لشعبه ولأمته العربية.