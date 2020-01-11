تفاصيل زيارة «بوش» الأخيرة للسلطان قابوس

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، رحيل السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي صباح اليوم السبت.



وقال بوش في بيان: "أنا وزوجتي لورا نشعر بالحزن لوفاة صاحب الجلالة، السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطان عمان، لقد كان قوة مستقرة في الشرق الأوسط، وحليفًا قويًا للولايات المتحدة، كان لجلالة السلطان رؤية لصحبة عصرية مزدهرة ومسالمة بشأن سلطنة عمان، ورغب في أن تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة".



وكشف بوش عن تفاصيل زيارته الأخيرة للسلطان قابوس الخريف الماضي قائلًا: "أنا ولورا محظوظان بزيارته في مسقط في الخريف الماضي، لقد استمتعنا بكرم ضيافته، ورأينا كيف تمكنت قيادته القديرة من تحسين التعليم والرعاية الصحية والفنون في جميع أنحاء سلطنة عمان الجميلة، نتقدم بخالص تعازينا للشعب العماني في هذا اليوم الحزين".



يشار إلى أن جورج دابليو بوش، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، الأحد 27 أكتوبر2019، وغادر الثلاثاء 29 أكتوبر، بحسب صحيفة "تايمز أوف عمان".

وخلال زيارته، تجول بوش في العديد من الأماكن السياحية في السلطنة، بما في ذلك سوق نزوى التجاري.



وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في ساعة مبكرة من صباح السبت، عن عمر يناهز 79 عامًا.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.