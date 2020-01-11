حبس سائق اعتدى على زميله بسبب أولوية التحميل في المرج

أمرت نيابة المرج، حبس سائق اعتدى على آخر بسبب خلافات نشبت بينهم على أولوية التحميل بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم "بهاء. م"، سائق، اعتدى على زميله بالسلاح الأبيض بسبب خلافات نشبت بينهما على أولوية التحميل.



وورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد، يفيد بوصول سائق مصاب بطعن بالسلاح الأبيض وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات جرى ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.