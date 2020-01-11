السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قبيلة العواقير تعلن البيعة للجيش الليبي: مستعدون للموت

السبت 11/يناير/2020 - 06:50 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أعلن شباب قبيلة العواقير، البيعة الشرعية للقيادة العامة للقوات المسلحة، لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الشباب في بيان مصور: "نشد على يد القيادة بالمضي على درب الجهاد"، كما أرسلوا رسالة إلى أردوغان، قائلين:"الذي تراه خير من الذي تسمعه".

وأضاف الشباب في البيان:"قال الرسول لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا، ونحن نعلن الجاهزية التامة لتفعيل دور قبيلة العواقير للموت دفاعًا عن الأرض والعرض، جهادًا في سبيل المولى جل وعلا، على الأرض التي رويت ومازالت تروى بدماء الشرفاء، ونذكر باقي أبناء القبيلة بالتاريخ والحاضر وقول الله، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ".

كان البرلمان التركي، قد وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

وكان البرلمان التركي، قد وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

فيما أعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، يوم السبت 4 يناير، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.

كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن تحرير مدينة سرت الاستراتيجية شمالي البلاد من التشكيلات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إنَّ عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من 4 محاور برية، إضافة إلى محور بحري، كما أن سلاح الجو كان مستعدًا لتقديم الدعم.

وأشار إلى أنَّ عملية تحرير سرت اعتمدت على عنصري السرية والمفاجأة، موضحًا أنَّ المدينة أصبحت بؤرة للإرهابيين للهجوم على الموانئ النفطية لذا كان لا بد من تحريرها.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا ترسل أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال يومين

شباب قبيلة العواقير: ندعم الجيش الليبى ضد العدوان التركى (فيديو)

البرلمان الليبي يلغي اتفاقيتي «تركيا - الوفاق» بالإجماع

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

موضوعات متعلقة

منذ يومين

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

منذ يوم

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

منذ يوم

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

منذ حوالي 21 ساعة

خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

الرئيس نيوز

تزايد الإقبال على المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين وسط طهران

ميركل: ألمانيا تستضيف مؤتمرًا للسلام فى ليبيا

الرئيس الروسي: عدد كبير من المرتزقة ينشطون في ليبيا

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

أصوات غريبة تكشف عن بركان تحت البحر

كشكول

"حجازي": يجب رفع كفاءة المعلم المادية والمعنوية ليصبح جاهزا للتطوير

يثير ضجة.. طالب بحقوق حلون يذهب للامتحان بالبطانية"صور"

في أول لقاء بالمعلمين.. "حجازي": أفخر وأعتز بمهنة التدريس

شاهد.. مستشفي سوهاج الجامعي تجري جراحة بمخ طفل لحمايته من فقدان البصر

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

أحمد يونس يطرح رواية "نادر فودة 5- العين الثالثة" بمعرض الكتاب

اليوم.. يسرى عبدالله يفتتح موسم صالون فتحي إمبابي

«الدستور» تنشر عددًا من إصدارات دار الرواق للنشر

المركزية للتدريب تواصل فعاليات برنامج «فنى خشبة مسرح» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك