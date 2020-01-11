متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

نقلت وكالة فارس الإيرانية، السبت، عن المتظاهرين في طهران قيامهم بتمزيق صور قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وفقًا لقناة العربية السعودية.



فيما قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ومطاردة المحتجين في شوارع طهران.



وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، السبت، عن خروج تظاهرات في طهران؛ احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية.



ووفقًا لقناة العربية ردد المتظاهرون هتافات في طهران منددة بالمرشد الإيراني على خامنئي، والسلطات، بعد تبني إسقاط الطائرة، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة.



وأعلن مصدر عسكري إيراني عن أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود.