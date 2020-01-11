نادي قضاة مجلس الدولة ينعى السلطان قابوس

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة رئيسًا وأعضاءً السلطان قابوس بن سعيد رئيس سلطنة عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.



وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، أن السلطان قابوس ضرب الأسوة وجسد المثل فحقق نهضة عمان الحديثة التي يشهد بها القاصي والداني وسجل في أروع صفحات التاريخ أعظم المواقف التي أثبتت أنه كان صاحب رؤية ثاقبة ونظرة تستقرئ تفاصيل المشهد وتداعياته وآثاره فكان وبحق نعم الظهر والسند لأمته العربية والإسلامية.



وأضاف البيان: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للعائلة المالكة وللشعب العماني الشقيق وللأمة العربية والإسلامية، وبأصدق الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولعمان الحبيبة بمزيد من الرفعة والازدهار".

