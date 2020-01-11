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إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

السبت 11/يناير/2020 - 06:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تسببت عاصفة شتوية في توقف الرحلات الجوية في شيكاغو، وأثارت أعاصيرًا وأمطارًا جنوب الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يسفر ذلك عن وجود مستوى غير مسبوق من الدفء خلال شهر يناير في نيويورك وواشنطن والساحل الشرقي بأكمله في عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن هناك تحذيرات منتشرة في المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة من هبوب رياح شديدة وأمطار غزيرة وهطول الثلوج والجليد وحتى الأعاصير من كنتاكي إلى لويزيانا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، أدت الرياح والطقس السيئ إلى إلغاء حوالي 963 رحلة، وكانت معظم الرحلات الملغاة متجهة إلى مطار أوهير الدولي شيكاغو أو خارجة منه، وفقًا لشركة "فلايت أوير"، التي تقدم خدمات تتبع الرحلات الجوية في هيوستن، وتؤخر الرياح العاتية الرحلات القادمة إلى المطار.

وقال بوب أورافيتش، خبير الأرصاد في مركز الأرصاد الجوية الأمريكي في كوليدج بارك، بولاية ماريلاند، إن هناك تحذيرات من جميع الظواهر الجوية.

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