مشايخ «الرجبان» يتصدون للعدوان التركي: لن يزيدنا سوى إصرارًا

خرج أعيان ومشايخ وشباب قبيلة الرجبان الليبية، إلى الشوارع منددين بالعدوان التركي الغاشم على الأراضي الليبية، مؤكدين أن ما يحدث لن يزيدهم سوى إصرارًا على القتال ضد كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على ليبيا وشعبها العظيم.



دور مشرف قامت به قبيلة الرجبان الليبية في الدفاع عن أراضيها والاصطفاف خلف قواتها المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، عقب لقاءهم به منذ عدة أيام، في مقابلة عكست وطنية القبائل الليبية التي ترفض المساس بأراضيها مهما كان السبب، موضحين أنهم على قلب رجل واحد وأن قبيلة الرجبان ستبذل كل ما بوسعها للتصدي للعدوان.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي في جلسة طارئة.



وزعم البرلمان أن الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي، ونقل في الفترة الأخيرة عدد من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.



وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أعلن أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.



كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.



وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.