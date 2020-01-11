وزير خارجية الكونغو يبحث في الجزائر تطورات الأزمة الليبية

وصل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، السبت، إلى الجزائر العاصمة في زيارة رسمية مبعوثًا من الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن "زيارة الوزير الكونغولي إلى الجزائر ستتمحور حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة بها"، مضيفًا أن هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والبحث عن السبل والطرق الكفيلة بترقية وتكثيف التعاون بين البلدين.



وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية أخرى ذات الاهتمام المشترك.



كان وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان في استقبال غاكوسو لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي.