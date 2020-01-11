بومبيو يهنئ رئيسة تايوان بإعادة انتخابها

هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، تساي اينج وين، بإعادة انتخابها رئيسة لتايوان لولاية ثانية.



وقال بومبيو: "تشكر الولايات المتحدة الرئيسة تساي على قيادتها في تطوير شراكة قوية مع الولايات المتحدة وتثني على التزامها بالحفاظ على الاستقرار عبر المضيق"، مشيرا إلى الضغوط التي واجهتها تساي من الصين طوال فترة ولايتها الأولى.



وفازت رئيسة تايوان الحالية، تساي إينج وين، التى تنتمى إلى الحزب الديمقراطى التقدمي، بالانتخابات الرئاسية في بلادها بعد حصولها على 1ر57% من أصوات الناخبين، حسبما أشارت النتائج النهائية التي تم إعلانها مساء السبت.



وذكرت المفوضية الانتخابية أن تساي فازت بـ 17ر8 مليون صوت، مقابل 5.25 مليون صوت لمنافسها الرئيسي هان كوي و(38.6%) و600 ألف صوت لجيمس سونج، من حزب الشعب أولا، المحافظ (4.26 %).



واحتفظ الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بأغلبيته في البرلمان. وتوجهت تساى بالشكر إلى الناخبين وخاصة الناخبين الشباب الذين صوتوا لأول مرة فى الانتخابات.



وهذه هي المرة الرابعة التي يحتفظ فيها حزب "تساي"، بالرئاسة منذ عام 2000، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأقرّ "هان" بالفعل بهزيمته في وقت سابق اليوم، وستتولى تساي فترة رئاسية ثانية وأخيرة مدتها أربعة أعوام.