أحمد يونس يطرح رواية "نادر فودة 5- العين الثالثة" بمعرض الكتاب

أعلن الإعلامي أحمد يونس، إطلاق روايته الخامسة "نادر فودة 5- العين الثالثة" خلال الدورة القادمة لمعرض الكتاب المقرر انطلاقه ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، من إصدار دار سما للنشر والتوزيع برعاية الراديو ٩٠٩٠.



وأكد يونس أن روايته الجديدة ستكون مفاجأة لقرائه ومستمعيه، حيث إنه تطرق فيها لجانب آخر من الرعب لم يناقشه من قبل في أي من أعماله السابقة.



ونوه أحمد يونس عن العديد من المفاجآت لجمهوره بالتزامن مع إطلاق الكتاب مع أول يوم في المعرض رفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي، مؤكدًا إطلاقها مع أول أيام إصدار الكتاب في المعرض.