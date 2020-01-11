المغرب يدرس إغلاق معبر سبتة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة اليوم السبت، إن إغلاق معبر (سبتة) قيد العناية والدرس والتفحص، مشيرا إلى أن الحكومة تتداول الأسباب المقنعة لاستمراره أو اتخاذ أي قرار آخر.



وأضاف عبيابة وفقا لصحيفة (المساء) المغربية، أن تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الظروف التي يعيشها الأطفال المهملون والنساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر (سبتة) كان قد دعا إلى تنظيم المعبر، وتعزيز التنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان الإنسانية.