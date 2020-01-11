موسكو تحدد موعد الانتهاء من خط «نورد ستريم2»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يأمل أن يتم الانتهاء من خط أنابيب غاز "Nord Stream 2" بحلول نهاية العام أو الربع الأول من عام 2021.



وأكد بوتين، حسبما نقلت رويترز مساء السبت: "أنه يأمل أن يتم الانتهاء من خط أنابيب نورد ستريم 2 بنهاية العام أو في الربع الأول من عام 2021".



جاءت تعليقات بوتين بعد أن قامت شركة Allseas Group السويسرية الهولندية الشهر الماضي بتعليق مد الأنابيب لمشروع خط الأنابيب بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على "Nord Stream 2".



وتم تصميم خط أنابيب الغاز Nord Stream 2، الذي سيمتد على طول بحر البلطيق؛ لمساعدة روسيا على تجاوز أوكرانيا الطريق الرئيسي للغاز الروسي المتجه إلى أوروبا.



كانت جازبروم عملاق الغاز الروسي الخاضع لسيطرة الدولة وداعمًا رئيسيًا لشركة "Nord Stream 2"، وخططت في البداية لإكمال خط الأنابيب بحلول نهاية عام 2019.