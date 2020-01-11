«قولوا للي جه غازينا هذه نار بلا بنزينا».. المرج الليبية تنتفض ضد أردوغان

خرج أهالي مدينة المرج الليبية، في تظاهرة كبيرة للتنديد بالغزو التركي للأراضي الليبية، وهتفوا ضد الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان.



وردد المتظاهرون هتافات منها: "قولوا للي جه غازينا هذه نار بلا بنزينا"، وغيرها من الهتافات الرافضة للغزو التركي، ومنددة بسياسات أردوغان.



وكان البرلمان التركي، قد وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة، أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين في عدد من المدن السورية والليبية، دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.



وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أعلن أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.



كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق



